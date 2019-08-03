ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ТРАВ

Каталог растений и их применения
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Органы
АдаптогенноеАдсорбирующееАнаболическоеАнальгетическоеАнксиолитическое
АнтибактериальноеАнтивирусноеАнтигельминтноеАнтигипергликемическоеАнтигистаминовое
АнтидиарейноеАнтиканцерогенноеАнтикоагулянтноеАнтимикробноеАнтимутагенное
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АдаптогенноеАдсорбирующееАнаболическоеАнальгетическоеАнксиолитическоеАнтибактериальноеАнтивирусноеАнтигельминтноеАнтигипергликемическоеАнтигистаминовоеАнтидиарейноеАнтиканцерогенноеАнтикоагулянтноеАнтимикробноеАнтимутагенноеАнтиоксидантноеАнтиревматоидноеАнтисекреторноеАнтисептическоеАнтисклеротическоеАнтистрессовоеАнтитоксическоеАнтихеликобактерноеБактерицидноеБолеутоляющееБронхолитическоеВетрогонноеВозбуждающее аппетитВяжущееГемостатическоеГепатопротективноеГипогликемическоеГипотензивноеГипохолестеринемическоеГлистогонное
ГомеостатическоеГрудноеДезинфицирующееДесенсибилизирующееДиуретическоеЖаропонижающееЖелудочноеЖелчегонноеЖиросжигающееЗаживляющееИммуномодулирующееИммуностимулируюшееКардиотоническоеКогнитивноеКроветворноеКровоостанавливающееКровоочистительноеЛактогонноеМембраностабилизируещееМочегонноеМуколитическоеНейропротекторноеОбволакивающееОбезболивающееОбщеукрепляющееОмолаживающееОтхаркивающееПовышение аппетитаПовышение давленияПоливитаминноеПониженное давлениеПотогонноеПротивоаллергенноеПротивовирусноеПротивовоспалительное
ПротивоглистноеПротивогрибковоеПротиводиабетическоеПротивозудноеПротивокашлевоеПротиволихорадочноеПротивомикробноеПротивоопухолевоеПротивораковоеПротивоспазматическоеПротивосудорожноеПротивоцинготноеРанозаживляющееРвотноеРегенерирующееСедативноеСлабительноеСмягчающееСнотворноеСокогонноеСосудорасширяющееСпазмолитическоеСтимулирующееТиреоидноеТонизирующееУвлажняющееУкрепляющееУлучшение обмена веществУлучшение пищеваренияУсиление перистальтики кишечникаУсиливающее секрецию пищеварительных железУспокаивающееЦитотоксическоеЭстрогенное
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АнтисептикаАппетитАртериальное давлениеБодростьВитамины
Восполнение витамина СВыведение жидкости и солейВыведение мочиВыделениеГоловная боль
ДавлениеДетямДыханиеЖелчеотделениеЖенщинам
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АнтисептикаАппетитАртериальное давлениеБодростьВитаминыВосполнение витамина СВыведение жидкости и солейВыведение мочиВыделениеГоловная больДавлениеДетямДыханиеЖелчеотделениеЖенщинамЗаживление ранЗащита и восстановление печениЗащита от инфекцийЗрениеИзжогаИммунитетИнфекционные заболеванияКожаКонцентрация вниманияКрасотаКровообращениеЛактацияЛибидо
МужчинамМускулатура внутренних органовНастроениеНезаживающие раныНервыНосовые кровотеченияОбезболиваниеОблегчение похмельного синдромаОблысениеОбмен веществОбморожениеОмоложениеОстановка кровотеченияот Алкогольной зависимостиот Бессоницыот ДепрессииОт куренияОтрыжкаОчищениеПамятьПищеварениеПлохой холестеринПовышение гемоглобинаПовышение секреции желудочного сокаПовышение тонусаПовышение энергетического потенциалаПолоскание горлаПонижение кислотности желудочного сока
Понижение температурыПосле 50 летПосле 60Потливость ногПотоотделениеПохудениеПромывание ранРаботоспособностьРазглаживание морщинРазжижение мокротыСнижение давленияСнижение кислотности желудкаСонСпокойствиеСтимуляция слюноотделенияТонусТонус кишечникаТонус мускулатуры внутренних органовТошнотаУкрепление волосУкрепление десенУкрепление организмаУменьшение эмоционального напряженияУничтожение вирусов и бактерийУровень холестеринаУсвоение глюкозыУспокоение нервовУстранение отеков
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АвитаминозАденомаАкародерматитАлопецияАменорея
Анальные трещиныАнгинаАнемияАнорексияАритмия
Артериальная гипертензияАртритАскаридозАстенияАстма
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АвитаминозАденомаАкародерматитАлопецияАменореяАнальные трещиныАнгинаАнемияАнорексияАритмияАртериальная гипертензияАртритАскаридозАстенияАстмаАсцитАтеросклерозАтония кишечникаБесплодиеБессонницаБолезни верхних дыхательных путейБолезни желчного пузыряБолезни кровиБолезни мочевыводящих путейБолезни опорно-двигательного аппаратаБолезни печениБолезни почекБолезни сердца и сосудовБолезнь АльцгеймераБоли в животеБольБронхиальная астмаБронхитБронхопневмонияВарикозное расширение венВегетососудистая дистонияВенозная недостаточностьВитаминная или минеральная недостаточностьВодянкаВозрастные болезниВоспаления слизистой оболочки кишечникаВоспалительные заболевания почекГастритГастрит с пониженной кислотностьюГастроэнтеритГельминтозГеморроидальные кровотеченияГеморройГепатитГерпесГингивитГинекологические заболеванияГипертонияГипоацидный гастритГипотиреозГипотонияГлаукомаГлистыГлухотаГнойничковыеГнойные раныГрибковые поражения кожиГриппДепрессияДерматитДиабетДиареяДиатезДизентерияДисбактериоз кишечникаДискинезия желчевыводящих путейДисменорея
Диспепсические проявленияДиспепсияДисфункция желчного пузыря и его протоковДоброкачественные опухолиДуоденитЖелтухаЖелудочно-кишечные расстройстваЖелчнокаменная болезньЖКБЗаболевания желчевыводящих путейЗаболевания ЖКТЗаболевания мочеполовой сферыЗаболевания печениЗаболевания поджелудочной железыЗаболевания почек и мочевого пузыряЗаболевания сердечно-сосудистой системыЗаболевания щитовидной железыЗапорЗастой желчиЗлокачественные опухолиЗубная больИзжогаИмпотенцияИнсультИнфарктИнфекционные болезниКардиосклерозКашельКлимактерический синдромКожные болезниКоклюшКолитКонъюнктивитЛарингитЛегочные кровотеченияМалокровиеМастопатияМаточные кровотеченияМеланомаМетеоризмМигреньМиокардитМолочницамочевого пузыряМочекаменная болезньМочеполовые болезниНарушения менструального циклаНарушения обмена веществНевралгияНеврастенияНеврозНедостаточность секреторной и моторной функции желудочно-кишечного трактаНейродермитНервно-психические заболеванияНефритОжирениеОпухолиОРВИОРЗОслабленный иммунитетОстеалгияОстеомиелитыОстеопорозОстеохондрозОтеки сердечно-сосудистого происхожденияОтсутствие аппетитаПанкреатитПародонтитПародонтозПедикулезПеченочные коликиПиелонефрит
ПиодермияПищевые инфекцииПневмонияПодаграПочечная недостаточностьПочечнокаменная болезньПочечные расстройстваПроктитПростатитПростудаПсориазРадикулитРакРак желудкаРак молочных железРаныРасстройства ЖКТРевматизмРевматические и подагрические болиСахарный диабетСахарный диабет 2 типаСебореяСердечная недостаточностьСердечно-сосудистые патологииСердечный неврозСиндром раздраженной кишкиСиндром хронической усталостиСпазмы органов ЖКТСпастический колитСтенокардияСтоматитСудорожный синдромТахикардияТонзиллитТрахеитТромбозТромбофлебитТрофические язвыТуберкулезУгриУретритУшибыФарингитФункциональные расстройства ЦНСФурункулезХолангитХолераХолециститХолецистоангиохолитХроническая усталостьХронический гастритХронический гломерулонефритХронический запорХронический колитХронический пиелонефритХронический циститЦингаЦиррозЦиститЭзофагитЭкземаЭмфизема лёгкихЭнтеритЭнтероколитЭнурезЭпилепсияЭректильная дисфункцияЯзва двенадцатиперстной кишкиЯзва желудкаЯзвенный колитязвы
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БронхиВерхние дыхательные путиГепатобилиарнаяГладкие мышцы внутренних органовГлаза
Головной мозгГорлоДоброкачественные и злокачественные опухолиДыхательная системаДыхательные пути
Жедудочно-кишечный трактЖелудокЖелчевыводящие протокиЖелчные протокиЖелчный пузырь
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БронхиВерхние дыхательные путиГепатобилиарнаяГладкие мышцы внутренних органовГлазаГоловной мозгГорлоДоброкачественные и злокачественные опухолиДыхательная системаДыхательные путиЖедудочно-кишечный трактЖелудокЖелчевыводящие протокиЖелчные протокиЖелчный пузырьЖенские половые органыЗубыИммунная системаКишечник
КожаКостиКостный мозгКровеносная системаКровеносные сосудыКровообращениеКровьЛегкиеЛОР органыМаткаМиндалиныМочевой пузырьМочевыводящие путиМочевыделительная системаМочеполовая системаНервная системаНосоглоткаОпорно-двигательный аппаратОрганы дыхания
Органы малого тазаПеченьПоджелудочная железаПолость ртаПочкиПредстательная железаПростатаРоговицаРотовая полостьСелезёнкаСердечно-сосудистая системаСердцеСлизистые оболочкиСосудыСуставыТрахеяЦНСЩитовидная железаЭндокринная система
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от: Авитаминоз
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32 мин
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Желудочный настой с полынью горькой
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Настой
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11 мин
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Настой с полынью горькой для улучшения пищеварения
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от: Заболевания ЖКТ
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Иммунитет
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от: Ослабленный иммунитет
Настой
РЕЦЕПТ
360 мин
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Травяной настой с подорожником при гастрите
Желудочное
Желудок
от: Гастрит
Настой
РЕЦЕПТ
360 мин
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Настой с подорожником при гастрите
Желудочное
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