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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ТРАВ
Каталог растений и их применения
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Действие
Цель
Заболевание
Органы
Действие
Цели для здоровых
Заболевание
Органы
Адаптогенное
Адсорбирующее
Анаболическое
Анальгетическое
Анксиолитическое
Антибактериальное
Антивирусное
Антигельминтное
Антигипергликемическое
Антигистаминовое
Антидиарейное
Антиканцерогенное
Антикоагулянтное
Антимикробное
Антимутагенное
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Адаптогенное
Адсорбирующее
Анаболическое
Анальгетическое
Анксиолитическое
Антибактериальное
Антивирусное
Антигельминтное
Антигипергликемическое
Антигистаминовое
Антидиарейное
Антиканцерогенное
Антикоагулянтное
Антимикробное
Антимутагенное
Антиоксидантное
Антиревматоидное
Антисекреторное
Антисептическое
Антисклеротическое
Антистрессовое
Антитоксическое
Антихеликобактерное
Бактерицидное
Болеутоляющее
Бронхолитическое
Ветрогонное
Возбуждающее аппетит
Вяжущее
Гемостатическое
Гепатопротективное
Гипогликемическое
Гипотензивное
Гипохолестеринемическое
Глистогонное
Гомеостатическое
Грудное
Дезинфицирующее
Десенсибилизирующее
Диуретическое
Жаропонижающее
Желудочное
Желчегонное
Жиросжигающее
Заживляющее
Иммуномодулирующее
Иммуностимулируюшее
Кардиотоническое
Когнитивное
Кроветворное
Кровоостанавливающее
Кровоочистительное
Лактогонное
Мембраностабилизируещее
Мочегонное
Муколитическое
Нейропротекторное
Обволакивающее
Обезболивающее
Общеукрепляющее
Омолаживающее
Отхаркивающее
Повышение аппетита
Повышение давления
Поливитаминное
Пониженное давление
Потогонное
Противоаллергенное
Противовирусное
Противовоспалительное
Противоглистное
Противогрибковое
Противодиабетическое
Противозудное
Противокашлевое
Противолихорадочное
Противомикробное
Противоопухолевое
Противораковое
Противоспазматическое
Противосудорожное
Противоцинготное
Ранозаживляющее
Рвотное
Регенерирующее
Седативное
Слабительное
Смягчающее
Снотворное
Сокогонное
Сосудорасширяющее
Спазмолитическое
Стимулирующее
Тиреоидное
Тонизирующее
Увлажняющее
Укрепляющее
Улучшение обмена веществ
Улучшение пищеварения
Усиление перистальтики кишечника
Усиливающее секрецию пищеварительных желез
Успокаивающее
Цитотоксическое
Эстрогенное
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Антисептика
Аппетит
Артериальное давление
Бодрость
Витамины
Восполнение витамина С
Выведение жидкости и солей
Выведение мочи
Выделение
Головная боль
Давление
Детям
Дыхание
Желчеотделение
Женщинам
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Антисептика
Аппетит
Артериальное давление
Бодрость
Витамины
Восполнение витамина С
Выведение жидкости и солей
Выведение мочи
Выделение
Головная боль
Давление
Детям
Дыхание
Желчеотделение
Женщинам
Заживление ран
Защита и восстановление печени
Защита от инфекций
Зрение
Изжога
Иммунитет
Инфекционные заболевания
Кожа
Концентрация внимания
Красота
Кровообращение
Лактация
Либидо
Мужчинам
Мускулатура внутренних органов
Настроение
Незаживающие раны
Нервы
Носовые кровотечения
Обезболивание
Облегчение похмельного синдрома
Облысение
Обмен веществ
Обморожение
Омоложение
Остановка кровотечения
от Алкогольной зависимости
от Бессоницы
от Депрессии
От курения
Отрыжка
Очищение
Память
Пищеварение
Плохой холестерин
Повышение гемоглобина
Повышение секреции желудочного сока
Повышение тонуса
Повышение энергетического потенциала
Полоскание горла
Понижение кислотности желудочного сока
Понижение температуры
После 50 лет
После 60
Потливость ног
Потоотделение
Похудение
Промывание ран
Работоспособность
Разглаживание морщин
Разжижение мокроты
Снижение давления
Снижение кислотности желудка
Сон
Спокойствие
Стимуляция слюноотделения
Тонус
Тонус кишечника
Тонус мускулатуры внутренних органов
Тошнота
Укрепление волос
Укрепление десен
Укрепление организма
Уменьшение эмоционального напряжения
Уничтожение вирусов и бактерий
Уровень холестерина
Усвоение глюкозы
Успокоение нервов
Устранение отеков
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Авитаминоз
Аденома
Акародерматит
Алопеция
Аменорея
Анальные трещины
Ангина
Анемия
Анорексия
Аритмия
Артериальная гипертензия
Артрит
Аскаридоз
Астения
Астма
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Авитаминоз
Аденома
Акародерматит
Алопеция
Аменорея
Анальные трещины
Ангина
Анемия
Анорексия
Аритмия
Артериальная гипертензия
Артрит
Аскаридоз
Астения
Астма
Асцит
Атеросклероз
Атония кишечника
Бесплодие
Бессонница
Болезни верхних дыхательных путей
Болезни желчного пузыря
Болезни крови
Болезни мочевыводящих путей
Болезни опорно-двигательного аппарата
Болезни печени
Болезни почек
Болезни сердца и сосудов
Болезнь Альцгеймера
Боли в животе
Боль
Бронхиальная астма
Бронхит
Бронхопневмония
Варикозное расширение вен
Вегетососудистая дистония
Венозная недостаточность
Витаминная или минеральная недостаточность
Водянка
Возрастные болезни
Воспаления слизистой оболочки кишечника
Воспалительные заболевания почек
Гастрит
Гастрит с пониженной кислотностью
Гастроэнтерит
Гельминтоз
Геморроидальные кровотечения
Геморрой
Гепатит
Герпес
Гингивит
Гинекологические заболевания
Гипертония
Гипоацидный гастрит
Гипотиреоз
Гипотония
Глаукома
Глисты
Глухота
Гнойничковые
Гнойные раны
Грибковые поражения кожи
Грипп
Депрессия
Дерматит
Диабет
Диарея
Диатез
Дизентерия
Дисбактериоз кишечника
Дискинезия желчевыводящих путей
Дисменорея
Диспепсические проявления
Диспепсия
Дисфункция желчного пузыря и его протоков
Доброкачественные опухоли
Дуоденит
Желтуха
Желудочно-кишечные расстройства
Желчнокаменная болезнь
ЖКБ
Заболевания желчевыводящих путей
Заболевания ЖКТ
Заболевания мочеполовой сферы
Заболевания печени
Заболевания поджелудочной железы
Заболевания почек и мочевого пузыря
Заболевания сердечно-сосудистой системы
Заболевания щитовидной железы
Запор
Застой желчи
Злокачественные опухоли
Зубная боль
Изжога
Импотенция
Инсульт
Инфаркт
Инфекционные болезни
Кардиосклероз
Кашель
Климактерический синдром
Кожные болезни
Коклюш
Колит
Конъюнктивит
Ларингит
Легочные кровотечения
Малокровие
Мастопатия
Маточные кровотечения
Меланома
Метеоризм
Мигрень
Миокардит
Молочница
мочевого пузыря
Мочекаменная болезнь
Мочеполовые болезни
Нарушения менструального цикла
Нарушения обмена веществ
Невралгия
Неврастения
Невроз
Недостаточность секреторной и моторной функции желудочно-кишечного тракта
Нейродермит
Нервно-психические заболевания
Нефрит
Ожирение
Опухоли
ОРВИ
ОРЗ
Ослабленный иммунитет
Остеалгия
Остеомиелиты
Остеопороз
Остеохондроз
Отеки сердечно-сосудистого происхождения
Отсутствие аппетита
Панкреатит
Пародонтит
Пародонтоз
Педикулез
Печеночные колики
Пиелонефрит
Пиодермия
Пищевые инфекции
Пневмония
Подагра
Почечная недостаточность
Почечнокаменная болезнь
Почечные расстройства
Проктит
Простатит
Простуда
Псориаз
Радикулит
Рак
Рак желудка
Рак молочных желез
Раны
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Ревматизм
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Сахарный диабет
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Себорея
Сердечная недостаточность
Сердечно-сосудистые патологии
Сердечный невроз
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Стоматит
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Тонзиллит
Трахеит
Тромбоз
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Туберкулез
Угри
Уретрит
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Фарингит
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Фурункулез
Холангит
Холера
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ПЕРЕЙТИ
Рецепты применения трав
Настой
РЕЦЕПТ
52 мин
Ингредиентов: 4
Настой с соком чёрной смородины при авитаминозе
Витамины
Поливитаминное
Иммунная система
от: Авитаминоз
Настой
РЕЦЕПТ
32 мин
Ингредиентов: 4
Желудочный настой с полынью горькой
Желудочное
Желудок
от: Гастрит
Настой
РЕЦЕПТ
11 мин
Ингредиентов: 1
Настой с полынью горькой для улучшения пищеварения
Пищеварение
Улучшение пищеварения
Желудок
от: Заболевания ЖКТ
Отвар
РЕЦЕПТ
200 мин
Ингредиентов: 3
Укрепляющий отвар с полынью
Иммунитет
Укрепляющее
Иммунная система
от: Ослабленный иммунитет
Настой
РЕЦЕПТ
360 мин
Ингредиентов: 4
Травяной настой с подорожником при гастрите
Желудочное
Желудок
от: Гастрит
Настой
РЕЦЕПТ
360 мин
Ингредиентов: 4
Настой с подорожником при гастрите
Желудочное
Желудок
от: Гастрит
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Поливитаминное
Иммунная система
от: Авитаминоз