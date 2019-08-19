Все травы
Все лекарственные растения по алфавиту
Авран лекарственный
лат.
Gratiola officinalis
семейство
Норичниковые
Аир
лат.
Acorus
семейство
Аирные
Алоэ
лат.
Aloë L.
семейство
Асфоделовые
Алтей лекарственный
лат.
Althaea officinalis
семейство
Мальвовые
Арника горная
лат.
Arnica montana
семейство
Сложноцветные (Asteraceae)
Багульник
лат.
Ledum palustre
семейство
Вересковые
Базилик обыкновенный
лат.
Ocimum basilicum
семейство
Губоцветные
Бессмертник песчаный
лат.
Helichrysum arenarium
семейство
Сложноцветные (Asteraceae)
Боровая матка
лат.
Orthilia secundata
семейство
Вересковые
Буквица лекарственная
лат.
Betonica officinalis L.
семейство
Яснотковые
Валериана корень
лат.
Valeriana officinalis
семейство
Жимолостные
Вербена
лат.
Verbena officinale
семейство
Вербеновые
Вероника лекарственная
лат.
Veronica officinalis
семейство
Подорожниковые
Гарциния
лат.
Garcinia mangosteena
семейство
Клузиевые
Гвоздика
лат.
Syzygium aromaticum
семейство
Миртовые
Гинкго билоба
лат.
Ginkgo biloba
семейство
Гинкговые
Горец
лат.
Polygonum L.
семейство
Гречишные
Девясил
лат.
Inula L.
семейство
Астровые
Донник
лат.
Melilotus
семейство
Бобовые
Душица обыкновенная
лат.
Origanum vulgare
семейство
Яснотковые
Дягиль лекарственный
лат.
Archangelica officinalis
семейство
Зонтичные
Женьшень
лат.
Panax ginseng
семейство
Аралиевые
Зверобой
лат.
Hypericum
семейство
Зверобойные
Золототысячник
лат.
Centaurium erythraea
семейство
Горечавковые
Иван-чай
лат.
Chamaenerion Seg.
семейство
Кипрейные
Имбирь
лат.
Zingiber officinale Rose
семейство
Имбирные
Иссоп лекарственный
лат.
Hyssopus officinalis
семейство
Яснотковые
Календула лекарственная
лат.
Calendula officinalis
семейство
Астровые
Каркаде
лат.
Hibiscus sabdariffa
семейство
Мальвовые
Кинза, кориандр посевной
лат.
Coriandrum sativum
семейство
Зонтичные
Клевер
лат.
Trifolium
семейство
Бобовые
Крапива
лат.
Urtica L.
семейство
Крапивные
Купена лекарственная
лат.
Polygonatum officinale All.
семейство
Лилейные
Куркума
лат.
Curcuma L.
семейство
Имбирные
Лабазник вязолистный
лат.
Filipendula
семейство
Розовые
Лопух
лат.
Arctium L.
семейство
Астровые
Люцерна
лат.
Medicfgo L.
семейство
Бобовые
Манжетка обыкновенная
лат.
Alchemilla vulgaris
семейство
Розоцветные
Мать-и-мачеха
лат.
Tussilago L.
семейство
Астровые
Медуница лекарственная
лат.
Pulmonaria officinalis
семейство
Бурачниковые
Мелисса лекарственная
лат.
Melissa officinalis
семейство
Яснотковые
Мята перечная
лат.
Mentha piperita
семейство
Яснотковые
Одуванчик лекарственный
лат.
Taraxacum officinale
семейство
Астровые
Пажитник
лат.
Trigonella L.
семейство
Бобовые
Пастушья сумка
лат.
Capsella bursa-pastoris
семейство
Капустные
Петрушка
лат.
Petroselinum crispum
семейство
Сельдерейные
Пижма
лат.
Tanacetum L.
семейство
Астровые
Подорожник
лат.
Plantago
семейство
Подорожниковые
Полынь горькая
лат.
Artemisia absinthium L.
семейство
Астровые
Пустырник
лат.
Leonurus L.
семейство
Яснотковые
Пырей
лат.
Elytrigia
семейство
Злаковые (мятликовые)
Расторопша
лат.
Silybum Vall.
семейство
Астровые
Репешок
лат.
Agrimonia eupatoria
семейство
Розовые
Родиола
лат.
Rhodiola
семейство
Толстянковые
Розмарин лекарственный
лат.
Rosmarinus officinalis
семейство
Яснотковые
Ромашка
лат.
Matricaria
семейство
Астровые
Руккола
лат.
Eruca sativa
семейство
Капустные
Сабельник болотный
лат.
Comarum palustre L.
семейство
Розоцветные
Сенна
лат.
Cassia acutifolia
семейство
Бобовые
Сныть
лат.
Aegopodium L.
семейство
Зонтичные
Солодка
лат.
Glycyrrhiza
семейство
Бобовые
Спаржа
лат.
Asparagus
семейство
Спаржевые
Спорыш
лат.
Polygonum aviculare L.
семейство
Гречишные
Сурепка
лат.
Barbarea vulgaris
семейство
Крестоцветные
Тимьян
лат.
Thymus L.
семейство
Яснотковые
Толокнянка
лат.
Arctostaphylos Adans
семейство
Вересковые
Тысячелистник
лат.
Achiliea millefolium
семейство
Астровые
Укроп пахучий
лат.
Anethum graveolens
семейство
Сельдерейные
Фиалка
лат.
Viola
семейство
Фиалковые
Хвощ полевой
лат.
Eguisetum arvense L.
семейство
Хвощовые
Хмель обыкновенный
лат.
Humulus lupulus
семейство
Коноплевые
Цикорий
лат.
Cichorium L.
семейство
Астровые
Чистотел
лат.
Chelidonium L.
семейство
Маковые
Шалфей
лат.
Salvia L.
семейство
Яснотковые
Шиповник
лат.
Rosa L.
семейство
Розовые
Шпинат
лат.
Spinacia Oleracea
семейство
Амарантовые
Щавель конский
лат.
Rumex conferlus
семейство
Гречишные
Эвкалипт
лат.
Eucalyptus
семейство
Миртовые
Элеутерококк
лат.
Eleutherococcus Maxim.
семейство
Аралиевые
Эспарцет
лат.
Onobrychis Mill.
семейство
Бобовые
Эхинацея
лат.
Echinacea
семейство
Астровые
Якорцы
лат.
Tribulus L.
семейство
Парнолистниковые
Ятрышник
лат.
Orchis L.
семейство
Орхидные
