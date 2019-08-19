Все лекарственные растения по алфавиту

Авран лекарственный
лат. Gratiola officinalis
семейство
Аир
лат. Acorus
семейство
Алоэ
лат. Aloë L.
семейство
Алтей лекарственный
лат. Althaea officinalis
семейство
Багульник
лат. Ledum palustre
семейство
Базилик обыкновенный
лат. Ocimum basilicum
семейство
Боровая матка
лат. Orthilia secundata
семейство
Буквица лекарственная
лат. Betonica officinalis L.
семейство
Валериана корень
лат. Valeriana officinalis
семейство
Вербена
лат. Verbena officinale
семейство
Гарциния
лат. Garcinia mangosteena
семейство
Гвоздика
лат. Syzygium aromaticum
семейство
Гинкго билоба
лат. Ginkgo biloba
семейство
Горец
лат. Polygonum L.
семейство
Девясил
лат. Inula L.
семейство
Донник
лат. Melilotus
семейство
Душица обыкновенная
лат. Origanum vulgare
семейство
Дягиль лекарственный
лат. Archangelica officinalis
семейство
Женьшень
лат. Panax ginseng
семейство
Зверобой
лат. Hypericum
семейство
Золототысячник
лат. Centaurium erythraea
семейство
Иван-чай
лат. Chamaenerion Seg.
семейство
Имбирь
лат. Zingiber officinale Rose
семейство
Иссоп лекарственный
лат. Hyssopus officinalis
семейство
Календула лекарственная
лат. Calendula officinalis
семейство
Каркаде
лат. Hibiscus sabdariffa
семейство
Кинза, кориандр посевной
лат. Coriandrum sativum
семейство
Клевер
лат. Trifolium
семейство
Крапива
лат. Urtica L.
семейство
Купена лекарственная
лат. Polygonatum officinale All.
семейство
Куркума
лат. Curcuma L.
семейство
Лабазник вязолистный
лат. Filipendula
семейство
Лопух
лат. Arctium L.
семейство
Люцерна
лат. Medicfgo L.
семейство
Манжетка обыкновенная
лат. Alchemilla vulgaris
семейство
Мать-и-мачеха
лат. Tussilago L.
семейство
Медуница лекарственная
лат. Pulmonaria officinalis
семейство
Мелисса лекарственная
лат. Melissa officinalis
семейство
Мята перечная
лат. Mentha piperita
семейство
Одуванчик лекарственный
лат. Taraxacum officinale
семейство
Пажитник
лат. Trigonella L.
семейство
Пастушья сумка
лат. Capsella bursa-pastoris
семейство
Петрушка
лат. Petroselinum crispum
семейство
Пижма
лат. Tanacetum L.
семейство
Подорожник
лат. Plantago
семейство
Полынь горькая
лат. Artemisia absinthium L.
семейство
Пустырник
лат. Leonurus L.
семейство
Пырей
лат. Elytrigia
семейство
Расторопша
лат. Silybum Vall.
семейство
Репешок
лат. Agrimonia eupatoria
семейство
Родиола
лат. Rhodiola
семейство
Розмарин лекарственный
лат. Rosmarinus officinalis
семейство
Ромашка
лат. Matricaria
семейство
Руккола
лат. Eruca sativa
семейство
Сабельник болотный
лат. Comarum palustre L.
семейство
Сенна
лат. Cassia acutifolia
семейство
Сныть
лат. Aegopodium L.
семейство
Солодка
лат. Glycyrrhiza
семейство
Спаржа
лат. Asparagus
семейство
Спорыш
лат. Polygonum aviculare L.
семейство
Сурепка
лат. Barbarea vulgaris
семейство
Тимьян
лат. Thymus L.
семейство
Толокнянка
лат. Arctostaphylos Adans
семейство
Тысячелистник
лат. Achiliea millefolium
семейство
Укроп пахучий
лат. Anethum graveolens
семейство
Фиалка
лат. Viola
семейство
Хвощ полевой
лат. Eguisetum arvense L.
семейство
Хмель обыкновенный
лат. Humulus lupulus
семейство
Цикорий
лат. Cichorium L.
семейство
Чистотел
лат. Chelidonium L.
семейство
Шалфей
лат. Salvia L.
семейство
Шиповник
лат. Rosa L.
семейство
Шпинат
лат. Spinacia Oleracea
семейство
Щавель конский
лат. Rumex conferlus
семейство
Эвкалипт
лат. Eucalyptus
семейство
Элеутерококк
лат. Eleutherococcus Maxim.
семейство
Эспарцет
лат. Onobrychis Mill.
семейство
Эхинацея
лат. Echinacea
семейство
Якорцы
лат. Tribulus L.
семейство
Ятрышник
лат. Orchis L.
семейство
