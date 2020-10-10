Алоэ

LAT
Aloë L.
Синонимы названия
Столетник, Алоэ Вера, Алоэ древовидное, Алоэ истинный, Aloinella, Guillauminia, Chamaealoe Leptaloe, Lemeea, Pachidendron
Семейство
Асфоделовые
Статус
Фармакопейная
Время сбора
Лето-осень
Регионы

Кратко о применении растения Алоэ

Списки свойств
Цели
Для каких целей используется растение Алоэ
Омоложение
Похудение
Для органов
На какие органы положительно влияет растение Алоэ
Глаза
Жедудочно-кишечный тракт
Иммунная система
Кожа
Легкие
Нервная система
Печень
Противопоказания
Противопоказания и побочные явления растения Алоэ
Беременность
Гипертония
Что собой представляет растение

Вечнозелёный суккулент из Африки по концентрации химических веществ высокой биологической активности превосходит других представителей флоры. Алоэ − единственное растение, для изучения которого создан специальный Международный институт. Учёные из 42 стран назвали растение совершенной биохимической системой. Природный адаптоген содержит комплекс питательных веществ, необходимых человеку. Все мировые клиники применяют сок растения в комплексной терапии сложных заболеваний. За уникальные свойства алоэ называют эликсиром долголетия.

Содержание
Описание растения Алоэ
Лекарственные свойства
Применение Алоэ
Противопоказания и побочные эффекты

Описание лекарственного растения Алоэ

Растение насчитывает 500 видов, объединённых одной особенностью: выживают в условиях, при которых другие растения погибают.

Для лекарственных целей заготавливают листья пятилетнего растения, максимально скопившего эфирные масла и полезные элементы.

Через 2 недели после срезания растение отжимают или сушат в тени вентилируемого помещения. Высококачественный сок в медицине называют сабуром.

Цветение алоэ

Распространённые семейства алоэ:

  1. Асфоделовые − многолетние листовые однодольные цветковые представители алоэ.
  2. Ксерофиты − засухоустойчивый вид, способный переносить высокую температуру и длительную засуху.
  3. Суккуленты (алоэ древовидное) − сочные растения, обладающие специальными тканями для запаса воды.

Ствол у асфоделовых (алоэ вера): короткий, плотно покрытый мясистыми, спирально расположенными толстыми листьями. Алоэ древовидное достигает 4 − 10 м в высоту.

Линейные листья плотные, мясистые, с заострённой верхушкой. Боковые части побега собраны в розетки, вырастают до 60 см в длину. Края гладкие, зубчатые или с шипами. Покрыты мягкими волосками. В экстремальных ситуациях устьица листьев закрываются, удерживая запас влаги. Сочная мякоть разделена на ячейки, в которых находится вода. Секреторные клетки листьев расположены в виде полумесяца. Листья с крепкой кожицей содержат студенистое ядро, окружённое слоем сока.

На длинном цветоносе формируется множество трубчатых цветков, собранных в кисть цилиндрической формы. Окрас − розовый, белый, оранжевый, желтый, красный.

Плод − семенная коробочка.

Распространение

Происхождение: аридные области Южной и тропической Африки, Аравийский полуостров, остров в Индийском океане Мадагаскар. Культивируется на африканском материке, в Азии, на Больших Антильских островах. Другие страны выращивают алоэ как домашнее растение.

Интересные факты

Дикорастущие виды цветут очень редко, обычно, на 20 году жизни. Иногда выбрасывают цвет в 10-летнем возрасте. В домашних условиях длинный цветонос вырастает в январе − апреле, цветки расцветают один раз в 2 −3 года, в мае − июне.

Алоэ комнатное растение

Полисахарид ацеманнан, присутствующий в геле, повышает активность лейкоцитов и макрофагов в 10 раз. Иммунная система начинает лучше выполнять функции по защите от болезней.

Алоэ Вера - мощный адаптоген. Царапина на листке растения затягивается через 15 минут.

Аюрведа отводит алоэ особо важное место в ряду природных лекарств, называя растение безмолвным лекарем.

Химический состав

Широкий спектр фармакологического действия без риска возникновения побочных эффектов объясняется уникальными химическими свойствами:

  • 75 активных компонентов;
  • 20 из 22-х аминокислот, необходимых человеку, в том числе 7 из 8-ми незаменимых;
  • 20 минералов;
  • 9 видов витаминов: от А до Е;
  • 8 ферментов, не требующих дополнительной обработки;
  • 4 растительных стероида;
  • 6 природных антисептических веществ.

Листья растения содержат:

  • вода − 97%;
  • флавоноиды;
  • алоэзин − до 15%;
  • эмодин − 1,66%;
  • смолистые, дубильные вещества − до 20%;
  • аллантоин;
  • барбалоин;
  • гликозиды;
  • полисахариды;
  • рабарберон;
  • стеролы;
  • эфирные масла;
  • сложные эфиры;
  • витаминами А, группы В, С, Е.

Макроэлементы, мг/г:

  • Кальций − 79,1
  • Калий − 28,5
  • Магний − 17,4
  • Железо − 0,32

Микроэлементы, мкг/г:

  • Литий − 162,0
  • Бор − 94,0
  • Барий − 14,9
  • Селен − 11,9
  • Цинк − 2,75
  • Медь − 1,1

Открытие новых компонентов лекарственного состава:

  1. Канадские учёные обнаружили молекулу осеманан, обладающую сильным противовирусным действием.
  2. Доктор Билл Мак Аналей выделил из сока новый тип полисахаридов − каризин, препятствующий развитию СПИДа. Исследователь доказал: вещество уничтожает вирус путём его трансформации в протеиновую оболочку, защищает лимфоциты от разрушения.
Лечебные свойства

Показания к применению

  • Язва желудка и ДПК.
  • Гастрит.
  • Холецистит.
  • Энтероколит.
  • Пневмония.
  • Бронхиальная астма.
  • Невроз.
  • Астения.
  • Головная боль.
  • Лучевая болезнь.
  • Дерматиты различного происхождения.
  • Заболевания верхних дыхательных путей.
  • Инфицированные раны.
  • Прогрессирующая близорукость.
  • Конъюнктивит.
  • Блефарит.
  • Кератит.
  • Хронические воспаления женских половых органов.
  • Бесплодие.
  • Ожоги.
  • Запоры.
  • Рубцы на тканях.
  • Снижение аппетита.
  • Трофические язвы.

Терапевтический эффект от применения растения зависит от свойств активных веществ состава. Например, полисахариды, которые являются проводниками для доставки в организм лекарственных средств, улучшают биодоступность витамина С и Е на 200%.

Приготовление лекарства из алоэ

Компоненты состава Лечебное свойство
Фенольные соединения Стимулируют секрецию клеток.
Усиливают перистальтику кишечника.
Подавляют вирусы гриппа, герпеса и ветряной оспы.
Ауксины Активируют фибробласты, которые производят коллагеновые волокна.
Оказывают противовоспалительное действие.
Заживляют раны.
Витамины А, С и Е, алкалоиды, полифенолы Нейтрализуют действие свободных радикалов.
Защищают печень.
Улучшают зрение.
Образуют в коже металлотионеин.
Аллантоин Обновляет клетки кожи.
Удерживает воду в межмолекулярных пространствах, формируя защитный слой.
Снимает отеки и покраснения кожи.
Стимулирует выработку коллагена
Оказывает омолаживающее действие.
Антрахиноны Лечат псориаз.
Оказывают иммуностимулирующее действие.
Подавляют гиперчувствительные реакции организма.
Фолиевая кислота
Витамин В12		 Участвуют в кроветворении.
Поддерживают работу ЦНС.
Укрепляют память.
Сапонины
Салициловая кислота		 Останавливают развитие вирусов, бактерий, грибков.
Оказывают антибактериальное действие на золотистый стафилококк, кандиду, кишечную палочку, энтеробактер.

В медицине используют 10 − 15 видов растения. Самые известные − алоэ вера и алоэ древовидное - столетник. Оба вида отличаются по внешним признакам, но имеют общие лекарственные свойства:

  • болеутоляющее;
  • антимикробное;
  • противовоспалительное;
  • ранозаживляющее;
  • иммуномодулирующее;
  • антиоксидантное;
  • ранозаживляющее;
  • противоожоговое.

Здоровье клеток

Все ткани организма состоят из 100 триллионов клеток, требующих постоянного присутствия воды.

При снижении уровня жидкости, все процессы в организме замедляются. Внутреннее применение лекарственного средства восстанавливает активность ферментов, жидкостную матрицу организма.

Патологические новообразования

Зелёный суккулент оказывает противораковый эффект почти на все виды опухолей. При этом такие компоненты состава как алоин, эмодин, антрацен не работают при первичных раковых образованиях. Активность пробуждается при появлении метастазов, которые под воздействием химических элементов снижают частоту метастазирования на 50%.

Раны, язвы

При наружном применении студенистый гель листьев действует как анальгетик и противогрибковое средство:

  • усиливает приток крови к поражённому участку;
  • стимулирует клетки кожи;
  • обеззараживает;
  • обезболивает;
  • регенерирует ткани.

Нервная система

Столетник содержит 8 полисахаридов, необходимых для нормальной деятельности ЦНС.

Внутреннее применение сока растения поддерживает качество и количество нервных волокон, предотвращает возрастные изменения системы головного мозга.

Лечебные свойства растения укрепляют иммунитет, используются в борьбе с микробами. Экстракт алоэ очищает организм от тяжёлых металлов, способствует выработке протеинов, препятствует отложению жира в печени и артериях. Средство регулирует         давление, сахар в крови, очищает кишечник, повышает общую резистентность организма.

Применяется при лечении заболеваний

  • Гастриты
  • Энтероколиты
  • Гастроэнтериты
  • Язва желудка и ДПК
  • Бронхиальная астма
  • Туберкулёз лёгких
  • Гипохромная анемия
  • Гепатит
  • Лихорадка
  • Запор
  • Ожирение
  • Кожные патологии
  • Блефарит
  • Бурсит
  • Желтуха
  • Венерические болезни
  • Аменорея
  • Дисменорея
  • Климактерический период
  • Герпес
  • Вагиниты
  • Кишечные паразиты
  • Конъюнктивит
Лечебное применение

Сушеный алоэ

Желудок

При язве желудка, хроническом атрофическом гастрите мякоть и сок листа в несколько раз ускоряют регенерационные процессы, способствуют лучшему кровоснабжению органа, защищают слизистый эпителий от разрушения ферментами и кислотами. Лечебный эффект:

  • оказывает активное гастропротекторное действие;
  • ощелачивает организм;
  • подавляет выработку соляной кислоты;
  • останавливает метастазирование;
  • возвращает клетки к нормальной жизни;
  • уменьшает объём желудочного сока.

Консервативная терапия рекомендует вместе с медикаментами использовать народное средство − алоэ с мёдом.

Рецепт

  • Выбрать мясистый сочный лист.
  • Положить в холодильник на 12 часов.
  • Промыть под проточной водой.
  • Лист очистить от шипов и плёнки.
  • Измельчить ножом.
  • Полученную массу отжать через марлю.
  • Густую субстанцию смешать с равнозначным количеством мёда.
  • Если мёд густой − разогреть на водяной бане.
  • Принимать по чайной ложке на голодный желудок.

Печень

Эффективное средство имеет противовоспалительное, антитоксическое, желчегонное свойства. Помогает печени:

  • расщеплять белки;
  • синтезировать желчь;
  • повышает уровень липидов;
  • очищает желчные протоки от желчи;
  • восстанавливает повреждённые клетки, снабжая их кислородом;
  • выводит токсины;
  • уменьшает вероятность возникновения цирроза.

Рецепт

Ингредиенты лекарственного сбора (сырьё измеряется столовой ложкой): 1 ст. ложка листьев алоэ, 1 − корня девясила, 2 −  листьев винограда, 4 − цветков зверобоя.

  • Измельчённые компоненты перемешать.
  • Залить 1 л воды.
  • Варить 20 минут.
  • Настоять 2 часа.
  • Отфильтровать.
  • Выпивать по 100 мл трижды в день.
  • Принимать отвар можно до еды или во время приёма пищи.

Кишечник

Сок растения оказывает противовоспалительное действие, приводит в норму перистальтику, снижает вероятность развития патологий на 38%.

  • подавляет дрожжевые инфекции;
  • снимает синдром воспалённого кишечника;
  • нормализует кислотность;
  • поддерживает баланс кишечных бактерий;
  • способствует быстрому усвоению белков;
  • не обладает токсичными свойствами;
  • используется в любом возрасте.

Рецепт

Сок, приобретённый в аптеке, или изготовленный самостоятельно принимают по схеме:

  • 1 − 4 день - по 10 мл 2 раза в день;
  • 5 − 8 день - по 1 десертной ложке 2 раза в день;
  • 8 − 12 день - по 20 мл дважды в сутки.

Средство используют утром и вечером за полчаса до еды.

Кожа

Применение средства ускоряет образование фибробластов в 6 − 8 раз. Новые клетки способствуют выработке коллагена. Белковая основа предотвращает появление морщин, нормализуют темпы старения кожи. Полисахариды облегчают образование защитного слоя эпидермы, проникая в клетки в 3 − 4 раза быстрее воды.

Салициловая кислота в алоэ по строению схожа с аспирином, оказывает обезболивающее, антимикробное, противовоспалительное действие.

Рецепт

  • Внизу растения срезать 2 листа.
  • Положить на несколько часов в прохладное место.
  • Вымыть под проточной водой.
  • Разрезать на части.
  • Залить 2 л кипятка.
  • Проварить на медленном огне 15 минут.
  • Отвар остудить и отфильтровать.
  • Выпивать по 100 мл после еды.
  • Для наружного применения использовать компрессы, примочки, ванночки.

В медицинской практике используют сок, экстракт и линимент алоэ.

Сок назначают для внутреннего применения при язве желудка, гастритах, энтероколитах, запорах. Для наружного применения лекарство используют при ожогах, трофических язвах, гнойных ранах, воспалительных заболеваний кожи.

Экстракт лечит глазные болезни, ЖКТ, бронхиальную астму.

Линимент предназначен для наружного применения при лучевой терапии и ожогах.

Другие применения

Комнатный алоэ

В косметологии алоэ вера − главный компонент высококачественных кремов, шампуней, зубных паст. Содержит аллантоин, обладающий мощным увлажняющим, антисептическим эффектом. Быстро заживляет любые ранки, выравнивает цвет лица, убирает угри и прыщи. При использовании шампуней, масок с алоэ волосы получают лечебное питание в полном объёме. Препараты защищают кожу от инфекционных и грибковых заболеваний, избавляют от перхоти.

Противопоказания и побочные эффекты

  • Острые нарушения пищеварительного тракта.
  • Гипертония.
  • Беременность.
  • Кровоточащий геморрой.
  • Туберкулёз с кровохарканием.
  • Хронические заболевания в стадии обострения.
  • Индивидуальная непереносимость
Фотогалерея Алоэ

