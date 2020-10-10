Растение насчитывает 500 видов, объединённых одной особенностью: выживают в условиях, при которых другие растения погибают.

Для лекарственных целей заготавливают листья пятилетнего растения, максимально скопившего эфирные масла и полезные элементы.

Через 2 недели после срезания растение отжимают или сушат в тени вентилируемого помещения. Высококачественный сок в медицине называют сабуром.

Распространённые семейства алоэ:

Асфоделовые − многолетние листовые однодольные цветковые представители алоэ. Ксерофиты − засухоустойчивый вид, способный переносить высокую температуру и длительную засуху. Суккуленты (алоэ древовидное) − сочные растения, обладающие специальными тканями для запаса воды.

Ствол у асфоделовых (алоэ вера): короткий, плотно покрытый мясистыми, спирально расположенными толстыми листьями. Алоэ древовидное достигает 4 − 10 м в высоту.

Линейные листья плотные, мясистые, с заострённой верхушкой. Боковые части побега собраны в розетки, вырастают до 60 см в длину. Края гладкие, зубчатые или с шипами. Покрыты мягкими волосками. В экстремальных ситуациях устьица листьев закрываются, удерживая запас влаги. Сочная мякоть разделена на ячейки, в которых находится вода. Секреторные клетки листьев расположены в виде полумесяца. Листья с крепкой кожицей содержат студенистое ядро, окружённое слоем сока.

На длинном цветоносе формируется множество трубчатых цветков, собранных в кисть цилиндрической формы. Окрас − розовый, белый, оранжевый, желтый, красный.

Плод − семенная коробочка.

Распространение

Происхождение: аридные области Южной и тропической Африки, Аравийский полуостров, остров в Индийском океане Мадагаскар. Культивируется на африканском материке, в Азии, на Больших Антильских островах. Другие страны выращивают алоэ как домашнее растение.

Интересные факты

Дикорастущие виды цветут очень редко, обычно, на 20 году жизни. Иногда выбрасывают цвет в 10-летнем возрасте. В домашних условиях длинный цветонос вырастает в январе − апреле, цветки расцветают один раз в 2 −3 года, в мае − июне.

Полисахарид ацеманнан, присутствующий в геле, повышает активность лейкоцитов и макрофагов в 10 раз. Иммунная система начинает лучше выполнять функции по защите от болезней.

Алоэ Вера - мощный адаптоген. Царапина на листке растения затягивается через 15 минут.

Аюрведа отводит алоэ особо важное место в ряду природных лекарств, называя растение безмолвным лекарем.

Химический состав

Широкий спектр фармакологического действия без риска возникновения побочных эффектов объясняется уникальными химическими свойствами:

75 активных компонентов;

20 из 22-х аминокислот, необходимых человеку, в том числе 7 из 8-ми незаменимых;

20 минералов;

9 видов витаминов: от А до Е;

8 ферментов, не требующих дополнительной обработки;

4 растительных стероида;

6 природных антисептических веществ.

Листья растения содержат:

вода − 97%;

флавоноиды;

алоэзин − до 15%;

эмодин − 1,66%;

смолистые, дубильные вещества − до 20%;

аллантоин;

барбалоин;

гликозиды;

полисахариды;

рабарберон;

стеролы;

эфирные масла;

сложные эфиры;

витаминами А, группы В, С, Е.

Макроэлементы, мг/г:

Кальций − 79,1

Калий − 28,5

Магний − 17,4

Железо − 0,32

Микроэлементы, мкг/г:

Литий − 162,0

Бор − 94,0

Барий − 14,9

Селен − 11,9

Цинк − 2,75

Медь − 1,1

Открытие новых компонентов лекарственного состава: