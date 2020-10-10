Растение насчитывает 500 видов, объединённых одной особенностью: выживают в условиях, при которых другие растения погибают.
Через 2 недели после срезания растение отжимают или сушат в тени вентилируемого помещения. Высококачественный сок в медицине называют сабуром.
Распространённые семейства алоэ:
Ствол у асфоделовых (алоэ вера): короткий, плотно покрытый мясистыми, спирально расположенными толстыми листьями. Алоэ древовидное достигает 4 − 10 м в высоту.
Линейные листья плотные, мясистые, с заострённой верхушкой. Боковые части побега собраны в розетки, вырастают до 60 см в длину. Края гладкие, зубчатые или с шипами. Покрыты мягкими волосками. В экстремальных ситуациях устьица листьев закрываются, удерживая запас влаги. Сочная мякоть разделена на ячейки, в которых находится вода. Секреторные клетки листьев расположены в виде полумесяца. Листья с крепкой кожицей содержат студенистое ядро, окружённое слоем сока.
На длинном цветоносе формируется множество трубчатых цветков, собранных в кисть цилиндрической формы. Окрас − розовый, белый, оранжевый, желтый, красный.
Плод − семенная коробочка.
Происхождение: аридные области Южной и тропической Африки, Аравийский полуостров, остров в Индийском океане Мадагаскар. Культивируется на африканском материке, в Азии, на Больших Антильских островах. Другие страны выращивают алоэ как домашнее растение.
Дикорастущие виды цветут очень редко, обычно, на 20 году жизни. Иногда выбрасывают цвет в 10-летнем возрасте. В домашних условиях длинный цветонос вырастает в январе − апреле, цветки расцветают один раз в 2 −3 года, в мае − июне.
Алоэ Вера - мощный адаптоген. Царапина на листке растения затягивается через 15 минут.
Аюрведа отводит алоэ особо важное место в ряду природных лекарств, называя растение безмолвным лекарем.
Широкий спектр фармакологического действия без риска возникновения побочных эффектов объясняется уникальными химическими свойствами:
Листья растения содержат:
Макроэлементы, мг/г:
Микроэлементы, мкг/г:
Открытие новых компонентов лекарственного состава:
Показания к применению
Терапевтический эффект от применения растения зависит от свойств активных веществ состава. Например, полисахариды, которые являются проводниками для доставки в организм лекарственных средств, улучшают биодоступность витамина С и Е на 200%.
|Компоненты состава
|Лечебное свойство
|Фенольные соединения
|Стимулируют секрецию клеток.
Усиливают перистальтику кишечника.
Подавляют вирусы гриппа, герпеса и ветряной оспы.
|Ауксины
|Активируют фибробласты, которые производят коллагеновые волокна.
Оказывают противовоспалительное действие.
Заживляют раны.
|Витамины А, С и Е, алкалоиды, полифенолы
|Нейтрализуют действие свободных радикалов.
Защищают печень.
Улучшают зрение.
Образуют в коже металлотионеин.
|Аллантоин
|Обновляет клетки кожи.
Удерживает воду в межмолекулярных пространствах, формируя защитный слой.
Снимает отеки и покраснения кожи.
Стимулирует выработку коллагена
Оказывает омолаживающее действие.
|Антрахиноны
|Лечат псориаз.
Оказывают иммуностимулирующее действие.
Подавляют гиперчувствительные реакции организма.
|Фолиевая кислота
Витамин В12
|Участвуют в кроветворении.
Поддерживают работу ЦНС.
Укрепляют память.
|Сапонины
Салициловая кислота
|Останавливают развитие вирусов, бактерий, грибков.
Оказывают антибактериальное действие на золотистый стафилококк, кандиду, кишечную палочку, энтеробактер.
В медицине используют 10 − 15 видов растения. Самые известные − алоэ вера и алоэ древовидное - столетник. Оба вида отличаются по внешним признакам, но имеют общие лекарственные свойства:
Все ткани организма состоят из 100 триллионов клеток, требующих постоянного присутствия воды.
Зелёный суккулент оказывает противораковый эффект почти на все виды опухолей. При этом такие компоненты состава как алоин, эмодин, антрацен не работают при первичных раковых образованиях. Активность пробуждается при появлении метастазов, которые под воздействием химических элементов снижают частоту метастазирования на 50%.
При наружном применении студенистый гель листьев действует как анальгетик и противогрибковое средство:
Столетник содержит 8 полисахаридов, необходимых для нормальной деятельности ЦНС.
Лечебные свойства растения укрепляют иммунитет, используются в борьбе с микробами. Экстракт алоэ очищает организм от тяжёлых металлов, способствует выработке протеинов, препятствует отложению жира в печени и артериях. Средство регулирует давление, сахар в крови, очищает кишечник, повышает общую резистентность организма.
При язве желудка, хроническом атрофическом гастрите мякоть и сок листа в несколько раз ускоряют регенерационные процессы, способствуют лучшему кровоснабжению органа, защищают слизистый эпителий от разрушения ферментами и кислотами. Лечебный эффект:
Консервативная терапия рекомендует вместе с медикаментами использовать народное средство − алоэ с мёдом.
Рецепт
Эффективное средство имеет противовоспалительное, антитоксическое, желчегонное свойства. Помогает печени:
Рецепт
Ингредиенты лекарственного сбора (сырьё измеряется столовой ложкой): 1 ст. ложка листьев алоэ, 1 − корня девясила, 2 − листьев винограда, 4 − цветков зверобоя.
Сок растения оказывает противовоспалительное действие, приводит в норму перистальтику, снижает вероятность развития патологий на 38%.
Рецепт
Сок, приобретённый в аптеке, или изготовленный самостоятельно принимают по схеме:
Средство используют утром и вечером за полчаса до еды.
Применение средства ускоряет образование фибробластов в 6 − 8 раз. Новые клетки способствуют выработке коллагена. Белковая основа предотвращает появление морщин, нормализуют темпы старения кожи. Полисахариды облегчают образование защитного слоя эпидермы, проникая в клетки в 3 − 4 раза быстрее воды.
Салициловая кислота в алоэ по строению схожа с аспирином, оказывает обезболивающее, антимикробное, противовоспалительное действие.
Рецепт
В медицинской практике используют сок, экстракт и линимент алоэ.
Сок назначают для внутреннего применения при язве желудка, гастритах, энтероколитах, запорах. Для наружного применения лекарство используют при ожогах, трофических язвах, гнойных ранах, воспалительных заболеваний кожи.
Экстракт лечит глазные болезни, ЖКТ, бронхиальную астму.
Линимент предназначен для наружного применения при лучевой терапии и ожогах.
В косметологии алоэ вера − главный компонент высококачественных кремов, шампуней, зубных паст. Содержит аллантоин, обладающий мощным увлажняющим, антисептическим эффектом. Быстро заживляет любые ранки, выравнивает цвет лица, убирает угри и прыщи. При использовании шампуней, масок с алоэ волосы получают лечебное питание в полном объёме. Препараты защищают кожу от инфекционных и грибковых заболеваний, избавляют от перхоти.
