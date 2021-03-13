Авторы и эксперты

Людмила Шевелева
Провизор, фармацевт
Марина Таращук
Кандидат биологических наук
Оксана Белокур
Врач педиатр
Георгий Никитин
Ученый, травник
Александра Матюшина
Фитотерапевт, травник
Подпишитесь на нас в Телеграм и узнавайте о выходе новых материалов!
А также регулярные рекомендации и рецепты применения растений от наших экспертов.
ПЕРЕЙТИ