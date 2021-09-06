Буквица лекарственная

LAT
Betonica officinalis L.
Синонимы названия
Стахис или чистец лекарственный, сорокозуб, золотушник
Семейство
Яснотковые
Статус
Народная
Время сбора
Июнь-август
Регионы

Кратко о применении растения Буквица лекарственная

Списки свойств
Действия
Фармакологическое действие растения Буквица лекарственная
Вяжущее
Гипотензивное
Желчегонное
Мочегонное
Седативное
Цели
Для каких целей используется растение Буквица лекарственная
Головная боль
Настроение
Повышение энергетического потенциала
Успокоение нервов
Для органов
На какие органы положительно влияет растение Буквица лекарственная
Гепатобилиарная
Желудок
Кишечник
Нервная система
Почки
Суставы
Противопоказания
Противопоказания и побочные явления растения Буквица лекарственная
Беременность
Гипотония
Кормление грудью
Склонность к образованию тромбов
Тяжелые аллергические реакции
Что собой представляет растение

Буквицу ранее использовали для лечения тяжелых инфекционных болезней и вируса бешенства, в качестве детоксиканта. Растение входит в состав желчегонных смесей, используется как при желудочно-кишечных расстройствах, так и в качестве слабительного. Эффект зависит от рецепта приготовления.

Содержание
Описание растения Буквица лекарственная
Лекарственные свойства
Применение Буквица лекарственная
Противопоказания и побочные эффекты

Описание лекарственного растения Буквица лекарственная

Многолетнее растение имеет прямостоячий стебель, высотой до 100 см. В нижней части покрыт длинными волосками.

Листья крупные, супротивные, удлиненно-яйцевидные, опушены с двух сторон. У прикорневых листьев черешки длиннее, чем у верхних.

Цветки крупные, неправильной формы, пурпурно-розовые. Расположены на верхушках стеблей, собраны в колосовидные соцветия. Прицветники яйцевидные, острые, одинаковой длины с чашечками.

По окончанию цветения образуется плод, состоящий из четырех трехгранных бурых орешков.

Сроки цветения и сбора

Траву заготавливают летом, когда появляются цветки. Корни выкапывают осенью. Верхушки и листья срезают в сухую погоду.

Заготовка

Заготовка буквицы

Заготавливают сырье несколькими способами:

  • раскладывают тонким слоем в жарком помещении с хорошей циркуляцией воздуха;
  • сушат летом на свежем воздухе в тени
  • используют сушилку, температура 40-50 ⁰С.

Высушенное сырье хранят в картонных коробках или тканевых мешках не более 2 лет.

Распространение и происхождение

Растение растет повсеместно в Европе, России, включая Западную Сибирь.

Признаки местности произрастания

Встречается на лугах, вдоль дорог, в зарослях кустарников, на вырубках лесов, полянах, в сырых и возвышенных местах. Предпочитает песчаную, глинистую, слабокислую почву.

Другие виды, сорта

Буквица лекарственная не имеет других видов или сортов.

Факты о растении

Буквица обладает отхаркивающим действием, поэтому эффективна даже при сильном кашле, бронхите, туберкулезе легких, который сопровождается обильным выделением мокроты. Порошок из высушенной травы можно использовать при хроническом насморке, поскольку он вызывает чихание. Его применяют как нюхательный табак.

Буквица является медоносным растением. С 1 га можно собрать 149 кг нектара.

Лечебные свойства буквицы

Лечебные свойства буквицы

Какие части используются в лекарственных целях

Подходит вся надземная часть. Реже используют корневище.

Химический состав

В составе содержатся следующие вещества:

  • флавоноиды;
  • алкалоид стахидрин;
  • дубильные вещества;
  • горечи;
  • смолы;
  • терпены и другие ароматические вещества;
  • витамины: С, К;
  • органические кислоты.

Факты о веществе в составе

В траве содержатся витамин К и алкалоид стахидрин, которые регулируют свертываемость крови. Благодаря этим веществам растение используют не только при маточных, легочных, желудочных и кишечных кровотечениях, но также для промывания ран с целью ускорения заживления.

Лечебные свойства

Свойства буквицы

  • обладает седативным действием, улучшает состояние нервной системы;
  • проявляет свойства антиоксиданта;
  • уменьшает воспаление и болевые ощущения;
  • обладает свойствами антисептика;
  • ускоряет регенерацию и обменные процессы;
  • обладает вяжущим действием;
  • нормализует работу ЖКТ;
  • снижает кровяное давление;
  • оказывает мочегонное и желчегонное действие;
  • улучшает состояние сосудов, кровообращение;
  • увеличивает свертываемость крови;
  • обладает отхаркивающим и противоастматическим действием.

Из корней буквицы готовят слабительное средство.

Показания к применению

  • сильный кашель, вызванный простудой, бронхитом, коклюшем;
  • туберкулез легких;
  • бронхиальная астма;
  • нервное истощение, депрессия, бессонница, повышенная тревожность;
  • гепатит, холецистит, желчекаменная болезнь;
  • артрит, ревматизм, подагра;
  • желудочно-кишечные расстройства;
  • отравление;
  • кровотечения;
  • гипертония;
  • хронический гломерулонефрит, пиелонефрит;
  • мигрень;
  • невралгия;
  • частая головная боль.

Буквицу используют в качестве общеукрепляющего средства в период реабилитации после тяжелых болезней.

Источники

  1. Гречаный И. А. Полный справочник лекарственных трав и целительных сборов, 2013.
  2. Махлаюк В.П. Лекарственные растения в народной медицине. Издательство Нива России. 1992г.
  3. Губанов И.А. и др. Буквица лекарственная Иллюстрированный определитель растений Средней России. В 3 т. – М.: Т-во науч. изд. КМК, Ин-т технолог. иссл., 2004. – Т. 3. Покрытосеменные (двудольные: раздельнолепестные). – с. 113.
Лечебное применение

Применение буквицы

Хоть растение и не используют в официальной фармакологии из-за медленного воздействия, зато трава востребована в народной медицине. Из нее готовят монолекарства и лекарственные сборы. Буквица хорошо сочетается с солодкой, женьшенем, боярышником.

Ее используют внутрь и наружно, в зависимости от целей.

Внутреннее применение

Трава подходит для лечения огромного количества болезней органов ЖКТ, дыхания, мочевыделительной системы. Из нее готовят чаи, отвары и настои, которые нужно принимать до еды 3-4 раза в день. Дозировка зависит от показаний.

Рецепты

Отвар, обладающий слабительным действием:

  • 20 г измельченных сухих корней залить 1 ст. кипятка.
  • Кипятить 20 мин.

Пить по 1 ст. л.

Отвар при болезнях органов дыхания:

  • 20 г высушенного сырья залить 1 ст. кипятка.
  • Варить 15 мин.

Принимать по 50 мл. В готовый напиток можно добавлять мед.

Общеукрепляющий чай:

  • 1 ст. л. измельченных листьев залить кипятком.
  • В теплое питье добавить мед или варенье.

В день можно выпивать 2-3 чашки чая.

Настой при нервном перевозбуждении, гипертонии, сильном кашле, коклюше:

  • 2 ст. л. травы залить 2 ст. кипятка.
  • Настаивать 6 ч. в термосе.

Пить по 50-100 мл.

Отвар при болезнях почек, мочевого и желчного пузыря:

  • 15 г измельченных корней залить 0,5 л молока.
  • Кипятить на небольшом огне 30 мин.
  • Настаивать 2 ч.

Пить по 50 мл.

Отвар от маточных кровотечений, при кровохарканье:

  • 1-2 ст. л. травы залить 2 ст. кипятка.
  • Настаивать 2 ч. в термосе.

Пить по 1-2 ст. л.

Наружное применение

Наружное применение

Наружно буквицу используют для лечения ран, язв и пролежней. Свежие листья прикладывают на поврежденные участки кожи. Они ускоряют заживление поврежденных тканей и уничтожают патогенные микроорганизмы. В этих же целях применяют порошок высушенной травы. Им посыпают долго не заживающие, гноящиеся раны.

Ванны помогают при повышенной потливости ног, избавляют от неприятного запаха.

Рецепты

Отвар для промывания ран:

  • 25 г травы залить 1 ст. воды.
  • Варить до выпаривания половины жидкости.

Смазывать повреждения кожи или делать компрессы.

Настой для ножных ванн:

  • 25 г буквицы залить 2,5 л кипятка.
  • Настаивать полчаса.

Каждый день делать ванны для ног от повышенной потливости.

Прочее применение

В садоводстве буквицу применяют как декоративно-цветущее растение, в пчеловодстве – как медонос. В хозяйстве траву использовали для приготовления красителя буро-оливкового цвета, которым можно окрашивать шерсть, а порошок из нее – в качестве средства от грызунов в доме.

Высушенное листья подходит вместо заварки чая, поскольку во время сушки от травы исходит мятный запах.

Противопоказания и побочные эффекты

Противопоказания

  • индивидуальная непереносимость;
  • аллергические реакции в анамнезе;
  • беременность;
  • лактация;
  • гипотония;
  • склонность к образованию тромбов.

Траву буквицу нельзя сочетать с медикаментами, которые оказывают гипотензивное действие или способствуют сгущению крови.

Возможные побочные эффекты

Негативные реакции – редкость для буквицы. При превышении дозировки вероятно расстройство пищеварения.

Дозировка

Чтобы достичь нужного терапевтического эффекта, траву нужно принимать не менее месяца. Хоть растение и нетоксично, но дозировку превышать не стоит.

Дневная доза составляет 400 мл приготовленного отвара - 2 ст. л. травы или 1 ст. л. корней. Ее необходимо разделить на 3-4 приема.

Суточная доза порошка буквицы – 1-3 г 3 раза в день.

Фотогалерея Буквица лекарственная

Найдите нужную Вам траву

