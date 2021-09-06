Многолетнее растение имеет прямостоячий стебель, высотой до 100 см. В нижней части покрыт длинными волосками.
Листья крупные, супротивные, удлиненно-яйцевидные, опушены с двух сторон. У прикорневых листьев черешки длиннее, чем у верхних.
Цветки крупные, неправильной формы, пурпурно-розовые. Расположены на верхушках стеблей, собраны в колосовидные соцветия. Прицветники яйцевидные, острые, одинаковой длины с чашечками.
По окончанию цветения образуется плод, состоящий из четырех трехгранных бурых орешков.
Траву заготавливают летом, когда появляются цветки. Корни выкапывают осенью. Верхушки и листья срезают в сухую погоду.
Заготавливают сырье несколькими способами:
Высушенное сырье хранят в картонных коробках или тканевых мешках не более 2 лет.
Растение растет повсеместно в Европе, России, включая Западную Сибирь.
Встречается на лугах, вдоль дорог, в зарослях кустарников, на вырубках лесов, полянах, в сырых и возвышенных местах. Предпочитает песчаную, глинистую, слабокислую почву.
Буквица лекарственная не имеет других видов или сортов.
Буквица обладает отхаркивающим действием, поэтому эффективна даже при сильном кашле, бронхите, туберкулезе легких, который сопровождается обильным выделением мокроты. Порошок из высушенной травы можно использовать при хроническом насморке, поскольку он вызывает чихание. Его применяют как нюхательный табак.
Буквица является медоносным растением. С 1 га можно собрать 149 кг нектара.
Подходит вся надземная часть. Реже используют корневище.
В составе содержатся следующие вещества:
В траве содержатся витамин К и алкалоид стахидрин, которые регулируют свертываемость крови. Благодаря этим веществам растение используют не только при маточных, легочных, желудочных и кишечных кровотечениях, но также для промывания ран с целью ускорения заживления.
Из корней буквицы готовят слабительное средство.
Буквицу используют в качестве общеукрепляющего средства в период реабилитации после тяжелых болезней.
Хоть растение и не используют в официальной фармакологии из-за медленного воздействия, зато трава востребована в народной медицине. Из нее готовят монолекарства и лекарственные сборы. Буквица хорошо сочетается с солодкой, женьшенем, боярышником.
Ее используют внутрь и наружно, в зависимости от целей.
Трава подходит для лечения огромного количества болезней органов ЖКТ, дыхания, мочевыделительной системы. Из нее готовят чаи, отвары и настои, которые нужно принимать до еды 3-4 раза в день. Дозировка зависит от показаний.
Отвар, обладающий слабительным действием:
Пить по 1 ст. л.
Отвар при болезнях органов дыхания:
Принимать по 50 мл. В готовый напиток можно добавлять мед.
Общеукрепляющий чай:
В день можно выпивать 2-3 чашки чая.
Настой при нервном перевозбуждении, гипертонии, сильном кашле, коклюше:
Пить по 50-100 мл.
Отвар при болезнях почек, мочевого и желчного пузыря:
Пить по 50 мл.
Отвар от маточных кровотечений, при кровохарканье:
Пить по 1-2 ст. л.
Наружно буквицу используют для лечения ран, язв и пролежней. Свежие листья прикладывают на поврежденные участки кожи. Они ускоряют заживление поврежденных тканей и уничтожают патогенные микроорганизмы. В этих же целях применяют порошок высушенной травы. Им посыпают долго не заживающие, гноящиеся раны.
Ванны помогают при повышенной потливости ног, избавляют от неприятного запаха.
Отвар для промывания ран:
Смазывать повреждения кожи или делать компрессы.
Настой для ножных ванн:
Каждый день делать ванны для ног от повышенной потливости.
В садоводстве буквицу применяют как декоративно-цветущее растение, в пчеловодстве – как медонос. В хозяйстве траву использовали для приготовления красителя буро-оливкового цвета, которым можно окрашивать шерсть, а порошок из нее – в качестве средства от грызунов в доме.
Высушенное листья подходит вместо заварки чая, поскольку во время сушки от травы исходит мятный запах.
Траву буквицу нельзя сочетать с медикаментами, которые оказывают гипотензивное действие или способствуют сгущению крови.
Негативные реакции – редкость для буквицы. При превышении дозировки вероятно расстройство пищеварения.
Чтобы достичь нужного терапевтического эффекта, траву нужно принимать не менее месяца. Хоть растение и нетоксично, но дозировку превышать не стоит.
Дневная доза составляет 400 мл приготовленного отвара - 2 ст. л. травы или 1 ст. л. корней. Ее необходимо разделить на 3-4 приема.
Суточная доза порошка буквицы – 1-3 г 3 раза в день.
Добавить комментарий