Хоть растение и не используют в официальной фармакологии из-за медленного воздействия, зато трава востребована в народной медицине. Из нее готовят монолекарства и лекарственные сборы. Буквица хорошо сочетается с солодкой, женьшенем, боярышником.

Ее используют внутрь и наружно, в зависимости от целей.

Внутреннее применение

Трава подходит для лечения огромного количества болезней органов ЖКТ, дыхания, мочевыделительной системы. Из нее готовят чаи, отвары и настои, которые нужно принимать до еды 3-4 раза в день. Дозировка зависит от показаний.

Рецепты

Отвар, обладающий слабительным действием:

20 г измельченных сухих корней залить 1 ст. кипятка.

Кипятить 20 мин. Пить по 1 ст. л.

Отвар при болезнях органов дыхания:

20 г высушенного сырья залить 1 ст. кипятка.

Варить 15 мин. Принимать по 50 мл. В готовый напиток можно добавлять мед.

Общеукрепляющий чай:

1 ст. л. измельченных листьев залить кипятком.

В теплое питье добавить мед или варенье. В день можно выпивать 2-3 чашки чая.

Настой при нервном перевозбуждении, гипертонии, сильном кашле, коклюше:

2 ст. л. травы залить 2 ст. кипятка.

Настаивать 6 ч. в термосе. Пить по 50-100 мл.

Отвар при болезнях почек, мочевого и желчного пузыря:

15 г измельченных корней залить 0,5 л молока.

Кипятить на небольшом огне 30 мин.

Настаивать 2 ч. Пить по 50 мл.

Отвар от маточных кровотечений, при кровохарканье:

1-2 ст. л. травы залить 2 ст. кипятка.

Настаивать 2 ч. в термосе. Пить по 1-2 ст. л.

Наружное применение

Наружно буквицу используют для лечения ран, язв и пролежней. Свежие листья прикладывают на поврежденные участки кожи. Они ускоряют заживление поврежденных тканей и уничтожают патогенные микроорганизмы. В этих же целях применяют порошок высушенной травы. Им посыпают долго не заживающие, гноящиеся раны.

Ванны помогают при повышенной потливости ног, избавляют от неприятного запаха.

Рецепты

Отвар для промывания ран:

25 г травы залить 1 ст. воды.

Варить до выпаривания половины жидкости. Смазывать повреждения кожи или делать компрессы.

Настой для ножных ванн:

25 г буквицы залить 2,5 л кипятка.

Настаивать полчаса. Каждый день делать ванны для ног от повышенной потливости.

Прочее применение

В садоводстве буквицу применяют как декоративно-цветущее растение, в пчеловодстве – как медонос. В хозяйстве траву использовали для приготовления красителя буро-оливкового цвета, которым можно окрашивать шерсть, а порошок из нее – в качестве средства от грызунов в доме.

Высушенное листья подходит вместо заварки чая, поскольку во время сушки от травы исходит мятный запах.