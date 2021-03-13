Все травы
Рецепты и пошаговые инструкции - как заварить травяной чай или настой, как приготовить отвар.
Категории Рецептов
ТРАВЯНЫЕ ЧАИ
Просто чай с травами - или добавление трав и растений в чай или заваривание исключительно трав.
НАСТОИ
Водное извлечение из мягких частей растений - листьев, травы, цветков. Холодного и горячего приготовления.
ОТВАРЫ
Водное извлечение из твердых частей растения - ягод, коры, корневищ, корней.
Новые Рецепты
РЕЦЕПТ
52 мин
Ингредиентов: 4
Настой с соком чёрной смородины при авитаминозе
РЕЦЕПТ
32 мин
Ингредиентов: 4
Желудочный настой с полынью горькой
РЕЦЕПТ
11 мин
Ингредиентов: 1
Настой с полынью горькой для улучшения пищеварения
РЕЦЕПТ
200 мин
Ингредиентов: 3
Укрепляющий отвар с полынью
РЕЦЕПТ
360 мин
Ингредиентов: 4
Травяной настой с подорожником при гастрите
РЕЦЕПТ
360 мин
Ингредиентов: 4
Настой с подорожником при гастрите
РЕЦЕПТ
32 мин
Ингредиентов: 4
Желудочный настой с подорожником
РЕЦЕПТ
31 мин
Ингредиентов: 3
Успокаивающий чай с ёчрной смородиной
РЕЦЕПТ
31 мин
Ингредиентов: 4
Чай с пустырником при неврозе
РЕЦЕПТ
31 мин
Ингредиентов: 4
Чай с земляникой при неврозе
РЕЦЕПТ
31 мин
Ингредиентов: 3
Чай с малиной от нервов
РЕЦЕПТ
31 мин
Ингредиентов: 2
Успокаивающий чай с календулой
РЕЦЕПТ
390 мин
Ингредиентов: 2
Витаминный настой с мятой
РЕЦЕПТ
31 мин
Ингредиентов: 3
Успокоительный чай с мятой
РЕЦЕПТ
46 мин
Ингредиентов: 3
Травяной настой с мятой с успокаивающим эффектом
РЕЦЕПТ
17 мин
Ингредиентов: 3
Успокаивающий настой с листьями мяты
РЕЦЕПТ
31 мин
Ингредиентов: 3
Чай с мятой с успокаивающим эффектом
РЕЦЕПТ
32 мин
Ингредиентов: 3
Успокоительный настой с листьями мяты
РЕЦЕПТ
30 мин
Ингредиентов: 2
Чай с мятой при головной боли
РЕЦЕПТ
6 мин
Ингредиентов: 1
Настой с мятой при неврозе
РЕЦЕПТ
31 мин
Ингредиентов: 4
Чай с мятой при авитаминозе
РЕЦЕПТ
32 мин
Ингредиентов: 4
Чай с малиной при бронхите
РЕЦЕПТ
60 мин
Ингредиентов: 3
Настой с малиной при простуде
РЕЦЕПТ
120 мин
Ингредиентов: 4
Отвар с малиной при нехватке витаминов
РЕЦЕПТ
31 мин
Ингредиентов: 4
Витаминный чай с листьями малины
РЕЦЕПТ
31 мин
Ингредиентов: 3
Чай с малиной при авитаминозе
РЕЦЕПТ
130 мин
Ингредиентов: 3
Витаминный отвар с малиной
РЕЦЕПТ
33 мин
Ингредиентов: 3
Бактерицидный настой с крапивой двудомной
РЕЦЕПТ
60 мин
Ингредиентов: 2
Травяной настой с крапивой двудомной при малокровии
РЕЦЕПТ
180 мин
Ингредиентов: 3
Настой с крапивой двудомной при малокровии
1
2
3
…
6
Далее →
