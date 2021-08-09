Многолетний низкорослый кустарник высотой 10-35 см, с опушенным, одревесневшим, ползучим, разветвленным стеблем, приподнимающимися побегами. Листья узкие, супротивные, обратнояйцевидные или продолговато-обратнояйцевидные, у основания суженные, на верхушке заостренные, имеют зубчатые края. Длина 1,5-4 см, ширина 1-2 см. Черешки короткие, до 1 мм.

Цветки мелкие, чаще голубые или светло-лиловые, редко белые, розовые или пурпурные. Собраны в многоцветковые кисти на верхушках стеблей, которые расположены лишь в пазухе одного из супротивных листьев. Соцветия напоминают колоски. Цветоножки волосистые, прицветники туповатые, покрыты волосками.

После цветения образуются плоды, которые выглядят как обратно-треугольная коробочки, длиной 4-5 мм. Внутри находятся плоско-выпуклые семена, размером 1 мм.

Сроки цветения и сбора

Первые цветки появляются в июне-августе. Заготавливать лекарственное сырье лучше в начале цветения, то есть в середине июля, но сбор можно продолжать все лето. Оптимальные климатические условия для заготовки травы: температура воздуха 16-20 ⁰С, влажность 60-80%. Собирать листья и цветы лучше утром, когда сойдет роса.

Заготовка

Во время цветения трава обладает целебными свойствами. Чтобы сохранить их, необходимо правильно заготавливать сырье. Собранные листья и цветы промыть и сушить на открытом воздухе под навесом, куда не попадают прямые солнечные лучи. Высушенная трава теряет до 80% своей массы, приобретает бледно-зеленый оттенок.

При плохих погодных условиях можно воспользоваться сушилкой для фруктов. Траву сушить при температуре 35-40 ⁰С 4-5 ч.

Заготовленное сырье лучше хранить в деревянных ящиках, стеклянных емкостях или тканевые мешках, обязательно в сухом и хорошо проветриваемом помещении. Срок пригодности высушенной травы – 2 года.

Распространение и происхождение

Веронику можно встретить практически на всей территории Европы, Турции, Ирана, в Украине, в европейской части России, на Кавказе, в Западной Сибири.

Признаки местности произрастания

Произрастает на пастбищах, лугах с кислой торфянистой почвой, по опушкам сосновых и смешанных лесов, в лесостепной местности.

Другие виды, сорта

Широкое применение в народной медицине приобрела вероника лекарственная, широколистная, длиннолистная и дубравная. Они обладают схожим терапевтическим действием.

Вероника лекарственная

Ранее растение применялось в официальной медицине в России, сейчас широко используется в народной и гомеопатии. В Западной Европе является фармакопейной травой.

Разрастаясь, ползучие стебли укореняются в узлах, образуя травяной коврик до 10 см высотой.

Вероника дубравная

Известна также, как дубровка. Как и лекарственную, веронику дубравную используют только в народной медицине. Однако в лечебных целях заготавливают как надземную часть растения, так и корни. Отвар корней обладает желчегонным, мочегонным и гипотензивным действием. В Европе дубровку используют наружно при ожогах, гноящихся ранах и хронических кожных заболеваниях.

Вероника широколистная

Отличается от остальных видов ранним цветением, цветет в мае-июне, а также большой длиной соцветий, до 6-7 см. Особенность растения в том, что оно может расти без полива, обладает высокой засухоустойчивостью.

Вероника длиннолистная

Из названия становится понятно, что растение имеет большие листья, до 3-15 см в длину, 1-4 см в ширину. Высота стебля может достигать 1,2-1,5 м.

Имеет более высокую концентрацию биологически активных веществ, чем вероника лекарственная, содержит в 2 раза больше аскорбиновой кислоты. Применяется в народной медицине при болезнях дыхательных путей, поносе, кровотечениях.

Популярные сорта: Блауриезен, Шнеериезен.

Факты о растении

Большинство разновидностей вероники являются исчезающими, поэтому занесены в Красную книгу. Некоторые виды растения могут служить барометром. Венчики их цветков закрываются перед дождем.

Вероника – ценное медоносное растение. С 1 га цветущей травы собирают до 200-220 кг меда. Цветки используют не только для приготовления лекарственных сборов, но также для отдушки коньяков и ликеров.

Лечебные свойства растения

Какие части используются в лекарственных целях

В лечебных целях используют листья и цветы вероники лекарственной, а также корни и надземную часть вероники дубравной.

Химический состав

Надземная часть растения богата такими биологически активными веществами:

гликозиды;

алкалоиды;

сапонины;

иридоиды;

флавоноиды;

эфирные масла;

органические кислоты: лимонная, уксусная, яблочная, винная, молочная и другие;

дубильные вещества;

горечи;

витамины: аскорбиновая кислота, каротин.

Факт о веществе в составе

Из-за дубильных и горьких веществ в составе, листья вероники имеют терпкий и горьковатый вкус, но именно они обладают важными лечебными свойствами. В 100 г травы содержится суточная норма аскорбиновой кислоты.