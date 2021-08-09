Многолетний низкорослый кустарник высотой 10-35 см, с опушенным, одревесневшим, ползучим, разветвленным стеблем, приподнимающимися побегами. Листья узкие, супротивные, обратнояйцевидные или продолговато-обратнояйцевидные, у основания суженные, на верхушке заостренные, имеют зубчатые края. Длина 1,5-4 см, ширина 1-2 см. Черешки короткие, до 1 мм.
Цветки мелкие, чаще голубые или светло-лиловые, редко белые, розовые или пурпурные. Собраны в многоцветковые кисти на верхушках стеблей, которые расположены лишь в пазухе одного из супротивных листьев. Соцветия напоминают колоски. Цветоножки волосистые, прицветники туповатые, покрыты волосками.
После цветения образуются плоды, которые выглядят как обратно-треугольная коробочки, длиной 4-5 мм. Внутри находятся плоско-выпуклые семена, размером 1 мм.
Первые цветки появляются в июне-августе. Заготавливать лекарственное сырье лучше в начале цветения, то есть в середине июля, но сбор можно продолжать все лето. Оптимальные климатические условия для заготовки травы: температура воздуха 16-20 ⁰С, влажность 60-80%. Собирать листья и цветы лучше утром, когда сойдет роса.
При плохих погодных условиях можно воспользоваться сушилкой для фруктов. Траву сушить при температуре 35-40 ⁰С 4-5 ч.
Заготовленное сырье лучше хранить в деревянных ящиках, стеклянных емкостях или тканевые мешках, обязательно в сухом и хорошо проветриваемом помещении. Срок пригодности высушенной травы – 2 года.
Веронику можно встретить практически на всей территории Европы, Турции, Ирана, в Украине, в европейской части России, на Кавказе, в Западной Сибири.
Произрастает на пастбищах, лугах с кислой торфянистой почвой, по опушкам сосновых и смешанных лесов, в лесостепной местности.
Широкое применение в народной медицине приобрела вероника лекарственная, широколистная, длиннолистная и дубравная. Они обладают схожим терапевтическим действием.
Ранее растение применялось в официальной медицине в России, сейчас широко используется в народной и гомеопатии. В Западной Европе является фармакопейной травой.
Разрастаясь, ползучие стебли укореняются в узлах, образуя травяной коврик до 10 см высотой.
Известна также, как дубровка. Как и лекарственную, веронику дубравную используют только в народной медицине. Однако в лечебных целях заготавливают как надземную часть растения, так и корни. Отвар корней обладает желчегонным, мочегонным и гипотензивным действием. В Европе дубровку используют наружно при ожогах, гноящихся ранах и хронических кожных заболеваниях.
Отличается от остальных видов ранним цветением, цветет в мае-июне, а также большой длиной соцветий, до 6-7 см. Особенность растения в том, что оно может расти без полива, обладает высокой засухоустойчивостью.
Из названия становится понятно, что растение имеет большие листья, до 3-15 см в длину, 1-4 см в ширину. Высота стебля может достигать 1,2-1,5 м.
Имеет более высокую концентрацию биологически активных веществ, чем вероника лекарственная, содержит в 2 раза больше аскорбиновой кислоты. Применяется в народной медицине при болезнях дыхательных путей, поносе, кровотечениях.
Популярные сорта: Блауриезен, Шнеериезен.
Большинство разновидностей вероники являются исчезающими, поэтому занесены в Красную книгу. Некоторые виды растения могут служить барометром. Венчики их цветков закрываются перед дождем.
Вероника – ценное медоносное растение. С 1 га цветущей травы собирают до 200-220 кг меда. Цветки используют не только для приготовления лекарственных сборов, но также для отдушки коньяков и ликеров.
В лечебных целях используют листья и цветы вероники лекарственной, а также корни и надземную часть вероники дубравной.
Надземная часть растения богата такими биологически активными веществами:
Из-за дубильных и горьких веществ в составе, листья вероники имеют терпкий и горьковатый вкус, но именно они обладают важными лечебными свойствами. В 100 г травы содержится суточная норма аскорбиновой кислоты.
В народной медицине используют высушенное и свежее сырье. Из него готовят отвары, спиртовые вытяжки, настои на растительном масле. Приготовленные лекарства подходят для приема внутрь и наружного использования.
Траву используют в гомеопатии для приготовления настоек, гранул, грудного чая. С ее помощью лечат простудные заболевания, болезни дыхательных путей и ЖКТ. Лекарства на ее основе нужно принимать до 3-4 раз в день, за 30 мин. до или через 1 ч. после приема пищи. Продолжительность лечения – 3-4 недели, после желательно сделать перерыв.
Чай при бессоннице, раздражительности, климактерических расстройствах, головной боли:
Пить по 120 мл 3 раза в день. Этот же чай можно принимать для улучшения пищеварения и аппетита.
Настой при кашле, диарее, язве желудка, циррозе печени, воспалительных болезнях внутренних органов:
Пить по 100 мл 3-4 раза в день.
Настой при подагре:
Пить по 100 мл 4 раза в сутки. Летом можно принимать сок вероники, по 40 мл 2 раза в день натощак. Кашицу растения используют наружно при кожных проблемах.
Отвары и настои вероники наружно используют в таких целях:
Настой от нейродермита, экземы и других кожных заболеваний:
Прикладывать марлю, пропитанную настоем, к проблемным местам на 5 мин. Это же средство можно добавлять в воду для купания, в пропорциях 1:20. Оно подходит как для лечения дерматологических болезней, так и для сидячих ванночек при генитальном зуде.
Настой при ожогах, трофических язвах, гнойниках:
Смазывать пораженное место до 5-6 раз в день.
Веронику используют в декоративных целях на садовом участке, в качестве медоносного растения, а также в кулинарии. Высушенную траву добавляют в рыбные и мясные блюда, салаты, соусы. Они придают пикантный вкус приготовленной еде. Цветки используют как ароматизаторы для крепких алкогольных напитков.
При наличии индивидуальной непереносимости возможна аллергическая реакция. Во время приготовления лекарственных сборов следует учесть, что с вероникой сочетаются не все травы. Ее нельзя комбинировать с цветами липы и акации.
Лечебные дозы не установлены.
