Вероника лекарственная

LAT
Veronica officinalis
Синонимы названия
veronica tripartita, дубровка, змейка, синюшка, андреева или сердечная трава, собачья мята
Статус
Народная
Время сбора
Июнь
Регионы

Кратко о применении растения Вероника лекарственная

Списки свойств
Цели
Для каких целей используется растение Вероника лекарственная
Аппетит
Головная боль
Нервы
Пищеварение
Потливость ног
Промывание ран
Для органов
На какие органы положительно влияет растение Вероника лекарственная
Жедудочно-кишечный тракт
Кожа
Органы дыхания
Противопоказания
Противопоказания и побочные явления растения Вероника лекарственная
Аллергия
Беременность
Болезни сердца
Гипертония
Индивидуальная непереносимость
Лактация
Почечная недостаточность
Что собой представляет растение

Вероника – это лекарственное растение и медонос одновременно. Сходными лекарственными и медоносными свойствами обладают другие виды вероники – дубравная и длиннолистная

Содержание
Описание растения Вероника лекарственная
Лекарственные свойства
Применение Вероника лекарственная
Противопоказания и побочные эффекты

Описание лекарственного растения Вероника лекарственная

Многолетний низкорослый кустарник высотой 10-35 см, с опушенным, одревесневшим, ползучим, разветвленным стеблем, приподнимающимися побегами. Листья узкие, супротивные, обратнояйцевидные или продолговато-обратнояйцевидные, у основания суженные, на верхушке заостренные, имеют зубчатые края. Длина 1,5-4 см, ширина 1-2 см. Черешки короткие, до 1 мм.

Цветки мелкие, чаще голубые или светло-лиловые, редко белые, розовые или пурпурные. Собраны в многоцветковые кисти на верхушках стеблей, которые расположены лишь в пазухе одного из супротивных листьев. Соцветия напоминают колоски. Цветоножки волосистые, прицветники туповатые, покрыты волосками.

После цветения образуются плоды, которые выглядят как обратно-треугольная коробочки, длиной 4-5 мм. Внутри находятся плоско-выпуклые семена, размером 1 мм.

Сроки цветения и сбора

Первые цветки появляются в июне-августе. Заготавливать лекарственное сырье лучше в начале цветения, то есть в середине июля, но сбор можно продолжать все лето. Оптимальные климатические условия для заготовки травы: температура воздуха 16-20 ⁰С, влажность 60-80%. Собирать листья и цветы лучше утром, когда сойдет роса.

Заготовка

Сушеная вероника лекарственная

Во время цветения трава обладает целебными свойствами. Чтобы сохранить их, необходимо правильно заготавливать сырье. Собранные листья и цветы промыть и сушить на открытом воздухе под навесом, куда не попадают прямые солнечные лучи. Высушенная трава теряет до 80% своей массы, приобретает бледно-зеленый оттенок.

При плохих погодных условиях можно воспользоваться сушилкой для фруктов. Траву сушить при температуре 35-40 ⁰С 4-5 ч.

Заготовленное сырье лучше хранить в деревянных ящиках, стеклянных емкостях или тканевые мешках, обязательно в сухом и хорошо проветриваемом помещении. Срок пригодности высушенной травы – 2 года.

Распространение и происхождение

Веронику можно встретить практически на всей территории Европы, Турции, Ирана, в Украине, в европейской части России, на Кавказе, в Западной Сибири.

Признаки местности произрастания

Произрастает на пастбищах, лугах с кислой торфянистой почвой, по опушкам сосновых и смешанных лесов, в лесостепной местности.

Другие виды, сорта

Сорта вероники лекарственной

Широкое применение в народной медицине приобрела вероника лекарственная, широколистная, длиннолистная и дубравная. Они обладают схожим терапевтическим действием.

Вероника лекарственная

Ранее растение применялось в официальной медицине в России, сейчас широко используется в народной и гомеопатии. В Западной Европе является фармакопейной травой.

Разрастаясь, ползучие стебли укореняются в узлах, образуя травяной коврик до 10 см высотой.

Вероника лекарственная

Вероника дубравная

Известна также, как дубровка. Как и лекарственную, веронику дубравную используют только в народной медицине. Однако в лечебных целях заготавливают как надземную часть растения, так и корни. Отвар корней обладает желчегонным, мочегонным и гипотензивным действием. В Европе дубровку используют наружно при ожогах, гноящихся ранах и хронических кожных заболеваниях.

Вероника широколистная

Отличается от остальных видов ранним цветением, цветет в мае-июне, а также большой длиной соцветий, до 6-7 см. Особенность растения в том, что оно может расти без полива, обладает высокой засухоустойчивостью.

Вероника длиннолистная

Из названия становится понятно, что растение имеет большие листья, до 3-15 см в длину, 1-4 см в ширину. Высота стебля может достигать 1,2-1,5 м.

Имеет более высокую концентрацию биологически активных веществ, чем вероника лекарственная, содержит в 2 раза больше аскорбиновой кислоты. Применяется в народной медицине при болезнях дыхательных путей, поносе, кровотечениях.

Популярные сорта: Блауриезен, Шнеериезен.

Факты о растении

Большинство разновидностей вероники являются исчезающими, поэтому занесены в Красную книгу. Некоторые виды растения могут служить барометром. Венчики их цветков закрываются перед дождем.

Вероника – ценное медоносное растение. С 1 га цветущей травы собирают до 200-220 кг меда. Цветки используют не только для приготовления лекарственных сборов, но также для отдушки коньяков и ликеров.

Лечебные свойства растения

Лечебные свойства вероники лекарственной

Какие части используются в лекарственных целях

В лечебных целях используют листья и цветы вероники лекарственной, а также корни и надземную часть вероники дубравной.

Химический состав

Надземная часть растения богата такими биологически активными веществами:

  • гликозиды;
  • алкалоиды;
  • сапонины;
  • иридоиды;
  • флавоноиды;
  • эфирные масла;
  • органические кислоты: лимонная, уксусная, яблочная, винная, молочная и другие;
  • дубильные вещества;
  • горечи;
  • витамины: аскорбиновая кислота, каротин.

Факт о веществе в составе

Из-за дубильных и горьких веществ в составе, листья вероники имеют терпкий и горьковатый вкус, но именно они обладают важными лечебными свойствами. В 100 г травы содержится суточная норма аскорбиновой кислоты.

Лечебные свойства

  • противовоспалительное;
  • анальгетическое;
  • противоспазматическое;
  • фунгицидное;
  • потогонное;
  • кровоостанавливающее;
  • ранозаживляющее;
  • секретолитическое;
  • отхаркивающее;
  • антиаллергенное;
  • противогельминтное;
  • противосудорожное;
  • антитоксическое.

Показания к применению

  • ОРВИ, грипп, простуда;
  • бронхит, трахеит, ангина, сухой кашель;
  • бронхиальная астма;
  • туберкулез легких;
  • камни в почках и мочевом пузыре;
  • язва желудка;
  • диарея;
  • гастрит с пониженной кислотностью;
  • цирроз печени;
  • подагра;
  • внутренние и маточные кровотечения;
  • климактерические расстройства;
  • воспалительные заболевания мочеполовой системы;
  • болезни кожи, повреждение кожного покрова, включая гнойные раны, ожоги;
  • нервное и физическое истощение, упадок сил, бессонница, головная боль.

Источники

  1. Губанов И.А. и др. 1175. Veronica chamaedrys L. – Вероника дубравная Иллюстрированный определитель растений Средней России. В 3 т. – М.: Т-во науч. изд. КМК, Ин-т технолог. иссл., 2004. – Т. 3. Покрытосеменные (двудольные: раздельнолепестные). – С. 208.
  2. Виноградова Т. А., Виноградов В. М., Гажев Б. Н., Мартынов В. К. «Практическая фитотерапия. Полная энциклопедия», Москва, «Олма-пресс», 1998. – 420 с.
  3. Гречаный И. А. Полный справочник лекарственных трав и целительных сборов, 2013 г.
  4. Мишенин И.Д. «Лекарственные растения и их применение», издание шестое, Минск, Наука и техника, 1975. – 532-533 с.
  5. Сафронов Н. Н. Атлас лекарственных растений. 900 домашних рецептов, которые помогут обрести здоровье, 2006 г.
Лечебное применение

Применение вероники лекарственной

В народной медицине используют высушенное и свежее сырье. Из него готовят отвары, спиртовые вытяжки, настои на растительном масле. Приготовленные лекарства подходят для приема внутрь и наружного использования.

Внутреннее применение

Траву используют в гомеопатии для приготовления настоек, гранул, грудного чая. С ее помощью лечат простудные заболевания, болезни дыхательных путей и ЖКТ. Лекарства на ее основе нужно принимать до 3-4 раз в день, за 30 мин. до или через 1 ч. после приема пищи. Продолжительность лечения – 3-4 недели, после желательно сделать перерыв.

Рецепты

Чай при бессоннице, раздражительности, климактерических расстройствах, головной боли:

  • 3 ст. л. травы залить 1 л кипятка.
  • Настаивать 1 ч.

Пить по 120 мл 3 раза в день. Этот же чай можно принимать для улучшения пищеварения и аппетита.

Настой при кашле, диарее, язве желудка, циррозе печени, воспалительных болезнях внутренних органов:

  • 1 ст. л. вероники залить 200 мл кипятка.
  • Настаивать в термосе полчаса.

Пить по 100 мл 3-4 раза в день.

Настой при подагре:

  • 4 ст. л. сухой травы залить 1 л кипятка.
  • Настаивать 2 ч.

Пить по 100 мл 4 раза в сутки. Летом можно принимать сок вероники, по 40 мл 2 раза в день натощак. Кашицу растения используют наружно при кожных проблемах.

Наружное применение

Наружное применение вероники лекарственной

Отвары и настои вероники наружно используют в таких целях:

  • антисептическая обработка ран, ожогов, порезов, царапин;
  • компрессы для лечения опрелостей;
  • ножные ванны для уменьшения потливости ног;
  • обработка кожи при угрях, фурункулах, аллергических высыпаниях, экземе, грибковых поражения;
  • компрессы при ушибах.

Рецепты

Настой от нейродермита, экземы и других кожных заболеваний:

  • 5 ст. л. травы залить 1 л кипятка.
  • Настаивать в термосе 8 ч.

Прикладывать марлю, пропитанную настоем, к проблемным местам на 5 мин. Это же средство можно добавлять в воду для купания, в пропорциях 1:20. Оно подходит как для лечения дерматологических болезней, так и для сидячих ванночек при генитальном зуде.

Настой при ожогах, трофических язвах, гнойниках:

  • В 0,5 л оливкового или кукурузного масла добавить 15 ст. л. травы вероника.
  • Настаивать 7 дней в темном месте.

Смазывать пораженное место до 5-6 раз в день.

Прочие применения

Веронику используют в декоративных целях на садовом участке, в качестве медоносного растения, а также в кулинарии. Высушенную траву добавляют в рыбные и мясные блюда, салаты, соусы. Они придают пикантный вкус приготовленной еде. Цветки используют как ароматизаторы для крепких алкогольных напитков.

Противопоказания и побочные эффекты

  • индивидуальная непереносимость;
  • аллергическая реакция на растения из рода Подорожниковые;
  • беременность, лактация;
  • гипертония;
  • почечная недостаточность;
  • тяжелые болезни сердца.

Возможные побочные эффекты

При наличии индивидуальной непереносимости возможна аллергическая реакция. Во время приготовления лекарственных сборов следует учесть, что с вероникой сочетаются не все травы. Ее нельзя комбинировать с цветами липы и акации.

Дозировка

Лечебные дозы не установлены.

Фотогалерея Вероника лекарственная

